Burdur\'da Bayram Coşkusu

Burdur'da protokol ve vatandaşlar, Ulu Cami'de bayram namazı kıldı. Bayramlaşmanın ardından çorba ikram edildi.

Burdur'da protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayram namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi. Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dualar edilip, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı. Törenin ardından konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde mazlum coğrafyalarda yaşanan zulmün burukluğunu hissediyoruz. Çok şükür ki hepimiz bu güzel coğrafyada özgürce, mutluluk içerisinde ailelerimizle birlik beraberlik içerisinde kurbanlarımızı kesmenin, hac farizasını yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tekrarına kavuştursun diyorum. Bu vesileyle bayramın ilimize, ülkemize, bütün İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Ailelere selam, sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyorum. Görevi başındaki bütün kamu personelimize görevlerinden, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar diliyorum" dedi. - BURDUR