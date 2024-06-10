Burdur'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Görüntülerini Çeken İşçi Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Görüntülerini Çeken İşçi Tutuklandı

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Burdur'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hastane tuvaletinde görüntülerini çeken işçi tutuklandı. Kız çocuğu, tuvalete girdiğinde tanımadığı bir şahsın telefonla kendisini çektiğini fark etti. Şikayet üzerine yapılan incelemede, kaçan şahsın hastanede çalışan bir işçi olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan işçi, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

10.06.2024 15:56
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(BURDUR)- Burdur'da hastane tuvaletinde 15 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çeken işçi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre B.Ş. (15) rahatsızlığından dolayı Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. B.Ş. idrar tahlili için tuvalete girdiğinde tanımadığı bir şahsın tuvalet kapısının altından telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti. Şahsa bağırarak telefona tekme vuran B.Ş. dışarı çıktığında şahıstan şikayetçi oldu. Yapılan kamera incelemelerinde kaçan şahsın hastanede işçi olarak çalışan H.Y. (25) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında H.Y.'yi 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Burdur, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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