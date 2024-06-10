Burdur'da Hastane Tuvaletinde Kız Çocuğunun Görüntülerini Çeken İşçi Tutuklandı

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(BURDUR)- Burdur'da hastane tuvaletinde 15 yaşındaki kız çocuğunun görüntülerini çeken işçi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre B.Ş. (15) rahatsızlığından dolayı Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. B.Ş. idrar tahlili için tuvalete girdiğinde tanımadığı bir şahsın tuvalet kapısının altından telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti. Şahsa bağırarak telefona tekme vuran B.Ş. dışarı çıktığında şahıstan şikayetçi oldu. Yapılan kamera incelemelerinde kaçan şahsın hastanede işçi olarak çalışan H.Y. (25) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında H.Y.'yi 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.