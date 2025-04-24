Burdur'da Kardeş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da keçi ağılı kulübesinde Cihan Karaca'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu, üç kardeşinin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyü yakınlarındaki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan Karaca'nın, 22 Şubat 2024'te kulübede tüfekle vurulmuş halde bulunmasına ilişkin üç kardeşinin yargılanmasına Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar Ferhat Karaca ve Doğan Karaca ile avukatları katıldı. Duruşmayı, tutuklu sanıkla aynı adı taşıyan babaları Ahmet Karaca ile anne Alime Karaca da izledi.

Duruşmada beyanı sorulan tutuklu sanık Ahmet Karaca, "Pişmanım. O benim abimdi, yapmamalıydım" dedi.

Savcı Ahmet Karaca'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesini ve eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Karaca'nın tutukluluğunun, diğer sanıklar hakkindaki adli kontrol tedbirinin devamına ve eksiklerin giderilmesinin beklenmesine karar vererek, davayı erteledi.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyü yakınlarındaki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan Karaca, 22 Şubat 2024'te kulübede tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu.

Cinayet üzerine açılan soruşturmada sanıkların yanı sıra, babaları da gözaltına alınmış, üç kişi hakkında dava açılırken baba hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Sanıklar, "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.