Burdur'da Türk-Hint düğünü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burdur'da Türk-Hint düğünü

Burdur\'da Türk-Hint düğünü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Meryem Özarslan, Prag'da tanıştığı Hintli Sharjeel Siddique ile dünyaevine girdi. Türk ve Hint geleneklerine göre düzenlenen düğün töreninde çift unutulmaz anlar yaşadı.

12.08.2024 23:55  Güncelleme: 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yaşayan Meryem Özarslan, Prag'da tanıştığı Hintli Sharjeel Siddique ile Gölhisar ilçesinde dünyaevine girdi. Hem Türk hem de Hint gelenek ve göreneklerine göre düzenlenen düğün töreninde çift unutulmaz anlar yaşadı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Özarslan, gezmek için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da tanıştığı 29 yaşındaki Hintli Sharjeel Siddique ile Türk ve Hint geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi. Gölhisar Belediyesi Park Orman Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğün törenindee çift salona mehter takımı eşliğinde girdi. Unutulmaz anların yaşandığı düğünde gelin, damat ve aileleri geleneksel Hint dansları ve Türk müzikleriyle doyasıya eğlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Meryem Özarslan ve eşi Sharjeel Siddique, Prag'da tanıştıklarını belirtti. Sharjeel Siddique, "Eşimle Prag'da tanıştık. Türkiye'den geliyordu. Ben ise Amerika'dan gitmiştim. Şehri saat kulesinden gözlemlemek için asansöre bindim. Dışarıda güzel bir kız gördüm. Asansörün kapısı kapanmak üzereydi ve bana 'Özür dilerim gelebilir miyim?' dedi. Ben de asansörün kapısının kapanmasını engellemek için elimi uzattım. Saat kulesinin tepesine çıktığımızda bütün şehri gördük. Aramızda bir şey vardı, sanki o gün birlikte gezmeliymişiz gibi hissettim. Sonrasında ruh eşim olabileceğini hissettiğim kişiyle konuştuğumu fark ettim. Türkiye'ye seyahat ettim ve ailesiyle tanıştım ve bana karşı yanlış bir yaklaşımları olmadı. Çok cana yakın ve misafirperverlerdi. Türkler sevgi dolu insanlar" dedi.

Gelinin annesi Fidan Akalın ise kızına ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Damadımızı çok sevdik. İnşallah bir yastıkta kocarlar" şeklinde konuştu.

Damadın babası Wajeed Siddique da oğlunun Meryem ile evliliğinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bizim eşimle evliliğimiz çok mutlu ve aşk dolu bir evlilik. Aynı evliliği Meryem ve oğlumun yapacağını da görüyorum" şeklinde konuştu.

Damadın annesi Rarad Siddique, Türk kültürünün çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Burada çok farklı ve eğlenceli bir kültür görüyorum. Onların evliliği için çok mutluyum, onların da çok mutlu olduğunu görüyorum. Evliliklerinin devam etmesini bekliyorum" açıklamasında bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Gölhisar, burdur, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Türk-Hint düğünü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:37:30. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Türk-Hint düğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement