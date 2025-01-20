Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Ceza Aldı - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Ceza Aldı

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Burdur'da uyuşturucu ticareti nedeniyle 7 kişi, 12 yıl 6 ay ila 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20.01.2025 18:15
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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Burdur'da 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan yargılanan 7 kişi, 12 yıl 6 ay ila 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2023 tarihinde kent merkezinde durdurduğu iki araçtaki M.T., M.Ö. ve O.A.'nın üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin 961 kullanımlık kağıt parçası, 464 gram metamfetamin, 40,42 gram skunk, 66 ecstasy hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 fişek, uyuşturucu madde ölçümü ve kullanımına yarayan muhtelif aparatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin toplamda yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon 529 bin TL olduğu belirtilirken operasyonu genişleten ekipler 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 sanığın tutuklu, bir sanığın ise tutuksuz yargılandığı karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan M.T.'yi 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezası, M.Ö.'yü 30 yıl hapis 60 bin lira adli para cezası, O.A.'yı 18 yıl 9 ay ve 37 bin 500 lira adli para cezası, H.A.'yı 22 yıl 6 ay  hapis ve 45 bin lira adli para cezası, S.S.S.'yı 30 yıl hapis 60 bin TL adli para cezası, E.Ç.'i 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezası, K.T.'yi ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira hapis cezası ile cezalandırdı.

Tutuksuz sanık H.G. ise 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma' suçundan beraat etti.

Burdur\'da Uyuşturucu Ticareti Ceza Aldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Ceza Aldı - Son Dakika

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