Burhaniye'de Toplu İftar Geleneği Devam Ediyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsal mahallelerinde toplu iftar açma geleneği devam ediyor. Hisar Mahallesi'nde, kazanlarla yapılan yemeklerin köy meydanında kurulan soflarda ikram edildiği ve Necat Kaynak'ın düzenlediği iftar, onlarca vatandaşı buluşturdu. Kaynak "Atalarımızdan dedelerimizden kalan bu gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Herkes çok mutlu. İnsanları ağırlamaktan biz de şeref duyuyoruz" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kırsal mahallelerde toplu iftar açma geleneği sürdürülüyor. Bu kapsamda, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki 220 nüfuslu Hisar Mahallesinde dün akşam da Necat Kaynak iftarı üstlendi. İftar için kazanlarda yemekler hazırlandı, köy meydanında kurulan soflarda onlarca mahalleli bir araya geldi.

İftar öncesi imam Recep Uslu tarafından Kur'an ve Mevlit okunurken, ezanla birlikte oruçlar açıldı. Yemekleri de köylü gençler servis etti. İftara çok sayıda muhtarda da katıldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Köylüler bu gecenin düzenlenmesinde bir araya geldiler. Bizi de davet ettiler. Bizler de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah, kabul etsin hayırlarını. Bu iftarların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı da "Ramazan ayında geleneksel hale gelen iftarlar bugün de Hisar mahallemizde. Burhaniye içinde ve kırsal mahalle köylerimizde her akşam bu iftarlar verilmektedir. Bu iftarların devam etmesini temenni ediyoruz. Yapan kişilerden Allah razı olsun" diye konuştu.

İftar yemeğini üstlenen Necat Kaynak ise "Bir iftarda daha buluşmuş olduk. Yüzlerce insanı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan bu gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Herkes çok mutlu. İnsanları ağırlamaktan biz de şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.