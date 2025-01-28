Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden BESOB'a Resmi Yazışma Eğitimi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden BESOB'a Resmi Yazışma Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden BESOB\'a Resmi Yazışma Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üst düzey yöneticilerine 'Resmi yazışma kuralları' konusunda üç gün süren bir eğitim düzenledi. Eğitimde Türkçe'nin önemi vurgulandı.

28.01.2025 09:51  Güncelleme: 09:52
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) üst düzey yönetici ve personeline 'Resmi yazışma kuralları' konusunda eğitim verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içi personele yönelik periyodik olarak düzenlediği eğitim çalışmalarına BESOB'u da dahil etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından BESOB'un üst düzey yönetici ve personeline üç gün boyunca 'Resmi yazışma kuralları' konusunda eğitim verildi.

Eğitimde sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü personeli ve kurum içi eğitmeni Şef Fatih Arslan, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile kılavuz hakkında detaylı bilgi verdi. Türkçe'nin tarihi gelişim sürecine değinen Arslan, "Türkçe, mecazi ifade gücü en yüksek dillerden biridir. Dilimiz bir medeniyet dili olduğu kadar kimliğimizin de göstergesidir. Bu anlamda dilimize sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, eğitim desteği için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek eğitmen Fatih Arslan'a plaket takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden BESOB'a Resmi Yazışma Eğitimi - Son Dakika

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