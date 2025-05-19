Bursa'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da 19 Mayıs coşkusu

BURSA - Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünün kutlamaları, Bursa'da devam ediyor. Eski Memleket Hastanesi önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüş Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı'na sona erdi. Çarşıbaşı Meydanı'nda düzenlenen törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gençlerin kılıç kalkan gösterisi, halk oyunları, karate ve güreş gösterileri etkinliğe renk kattı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, 19 Mayıs 106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiil olarak başlattığı gündür. İşgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir inancın uyanış günü, bir milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımıdır. Milletin bağrında temiz bir nesil yükseliyor. Bugün spordan sanata, bilimden, kültüre, birçok alanda büyük başarılara imza atan gençlerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, Gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerini, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Sevgili gençler, sizlerin bu mücadelesi, azmi, sabrı ve çalışkanlığı ülkemizi yeni ufuklar yaşatacak. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Biz de sizlere inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.