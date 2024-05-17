Bursa\'da 19 Mayıs\'ta toplu ulaşım ücretsiz

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Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla kent için toplu ulaşımın 19 Mayıs Pazar günü ücretsiz olacağını açıkladı. Vatandaşlar, Bursakart kullanmak suretiyle kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda ücretsiz uygulamadan yararlanabilecek.

Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki 'Gençlik Şöleni'ne rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 18-19 Mayıs Cumartesi ve Pazar günlerinde BursaRay seferleri saat gece 01.00'a kadar uzatıldı. Ayrıca 18-19 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00 ile gece 01.00 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı etkinlik alanı arası ücretsiz ring servisinin olacağını da açıklandı. - BURSA