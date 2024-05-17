Bursa'da 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz

Bursa\'da 19 Mayıs\'ta toplu ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla kent için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

17.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi amacıyla kent için toplu ulaşımın 19 Mayıs Pazar günü ücretsiz olacağını açıkladı. Vatandaşlar, Bursakart kullanmak suretiyle kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda ücretsiz uygulamadan yararlanabilecek.

Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki 'Gençlik Şöleni'ne rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 18-19 Mayıs Cumartesi ve Pazar günlerinde BursaRay seferleri saat gece 01.00'a kadar uzatıldı. Ayrıca 18-19 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00 ile gece 01.00 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı etkinlik alanı arası ücretsiz ring servisinin olacağını da açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Bursa, Spor, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:13:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement