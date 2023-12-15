Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 da Süleymaniye mahallesi Çakmak ile Hazine sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hazine Sokak'tan çıkan sürücü Yavuz Ö.yönetimindeki 34 GNC 895 plakalı otomobil, Çakmak Sokak'tan gelen sürücü Emre A.yönetimindeki 16 BDG 413 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Emre A. yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.