Bursa\'da Afet Yönetimi Toplantısı Yapıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede bulunan afet işlerinin müdür ve sorumluları ile bir araya gelerek afet yönetimi konusunu ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 17 ilçedeki afet işleri müdür ve sorumlularının katıldığı koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, afet önleme, afet koordinasyonu ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Geleceğe yönelik projelerin de paylaşıldığı toplantıda, kent genelinde afet ve acil durum güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Bursa'nın afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için tüm ilçelerle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey önderliğinde ve koordinasyon içinde çalışılmasının ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Muhtemel bir afete müdahale etmek için hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın tüm verilerinin tek tek takip edileceği AKOM'a önümüzdeki aylarda daha kapsamlı ve donanımlı bir merkez kazandıracaklarını dile getirdi. - BURSA