Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bursa\'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'in Gençali Mahallesi Kumsaz mevkii ve diğer mahallelerde devam eden altyapı projeleri kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarını tamamladı. Toplam 29 bin metrekare parke taşı da döşenecek.

20.02.2025 10:13  Güncelleme: 10:22
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki yatırım seferberliği çerçevesinde Gemlik'in Gençali Mahallesi Kumsaz mevkii ve Gemlik merkezdeki mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve parke taşı imalatlarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapı çalışmalarını sürdürüyor. BUSKİ arıcılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkii Sahil Sitesi'nde bin 300 metrelik kanalizasyon hattı ile Eşref Dinçer Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında 750 metre betonarme kutu kesit yağmur suyu hattının imalatları tamamlandı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarının tamamlandığı cadde ve sokaklara toplamda 29 bin metrekare parke taşı imalatı gerçekleştirilecek.

Gemlik'in altyapısına güç takviyesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda önemli aşama kaydettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, 17 ilçesiyle Bursa'yı daha modern ve dinamik hale getireceklerini söyledi. Bursa'nın sahil ilçelerinden Gemlik'te de altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Gemlik'in Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde bulunan Sahil Sitesi'nin kanalizasyon hattı imalatını tamamladık. Eşref Dinçer Mahallesi'nin muhtelif sokaklarında betonarme kutu kesit yağmur suyu hattının imalatını da sonuçlandırdık. Ayrıca Küçükkumla Mahallesi içerisinde yürütülen yağmur suyu hattı imalatları kapsamında Şükrü Alemdar, Taşpınar ve Asarcık Derelerinden Küçükkumla Deresi'ne yağmur sularının tahliye edildiği 3 ayrı koldan toplamda 400 metrelik menfez inşa ederek yağışların oluşturacağı su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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