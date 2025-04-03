Bursa'da Amatör Balıkçı Dev Turna Yakaladı - Son Dakika
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Bursa'da Amatör Balıkçı Dev Turna Yakaladı

Bursa\'da Amatör Balıkçı Dev Turna Yakaladı

İnegöl'de amatör balıkçı Emre Ceylan, 1 metre uzunluğunda 7 kg'lık turna balığı avladı.

03.04.2025 13:23
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baraj gölünde avlanan balıkçının ağına 1 metre uzunluğunda ve 7 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı takıldı. Amatör balıkçı Emre Ceylan'ın büyük balığı kıyıya çıkarmak için verdiği mücadele amatör kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesinde bir baraj gölünde avlanan amatör balıkçı Emre Ceylan, 1 metre uzunluğunda ve 7 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Ceylan'ın dev turna balığını kıyıya çıkarmak için verdiği mücadele ise amatör kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı ve birçok kişi bu başarısını tebrik etti. Bölgedeki diğer amatör balıkçılar da benzer bir av deneyimi yaşamak için baraj gölüne akın etmeye başladı.

Balığı kıyıya aldıktan sonra uzun süre kendine gelemeyen Ceylan, "Bu kadar büyük bir turna yakalamak her balıkçının hayalidir. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım. Yakalama anı da kayıttaydı ve izlerken tekrar heyecanlandım" diye konuştu. Ceylan, balık tutmanın en büyük hobilerinden biri olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan beri balık tutuyorum, ama böyle bir şey daha önce hiç başıma gelmemişti. Oltam aniden gerildiğinde büyük bir balığın yakalandığını anladım ama turnayı sudan çıkarmak gerçekten zor oldu. Onunla adeta bir mücadele verdim" dedi.

Turna balığı, tatlı su ekosistemlerinde yaşayan yırtıcı bir balık türü olarak biliniyor. Güçlü çenesi ve keskin dişleri sayesinde küçük balıklar, kurbağalar ve hatta küçük kuşlarla beslenebilen turnalar, Türkiye'de özellikle baraj gölleri ve büyük nehirlerde yaygın olarak bulunuyor. Uzunlukları genellikle 50-70 cm arasında değişse de, nadir durumlarda 1 metreyi aşan bireylere de rastlanabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Amatör Balıkçı Dev Turna Yakaladı - Son Dakika

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