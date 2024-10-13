Bursa'da Aşık Veysel Anıtı Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Aşık Veysel Anıtı Açıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin önemli ismi Aşık Veysel'in anısını yaşatmak için Yiğitler Aşık Veysel Parkı'na anıt kazandırdı. Törende Başkan Bozbey, sanata ve kültüre sahip çıktıklarını vurguladı.

13.10.2024 15:45  Güncelleme: 15:50
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- Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'in anısını yaşatacak

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Aşık Veysel'in hatırasını yaşatmak adına Yiğitler Aşık Veysel Parkı'na kazandırdığı anıtı törenle açtı.

Bursa'da kültür ve sanatı kentin her köşesinde yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler Aşık Veysel Parkı'na usta sanatçının hatırasını yaşatmak adına anıt kazandırdı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer, Yiğitler Mahalle Muhtarı Özgür Demirci ve mahalle sakinleri katıldı.

"Bize vermek istediği mesajları iyi anlamalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, parkın çocuklar için yapıldığını belirterek onlardan parka sahip çıkmalarını istedi. Parkta devam eden çalışmaların yakında tamamlanacağını söyleyen Başkan Bozbey, hem kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını hem de sosyal ve kültürel tesisler yapacaklarını ifade etti. Yiğitler Mahallesi'ne ve çevredeki mahallelere yapacakları yatırımlarla başta çocuklar olmak üzere herkesin gülümsemesini sağlayacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Aşık Veysel hem sanat hem de insani açıdan çok değerli bir isimdir. Saz ile insanı bütünleştiren değerli bir insandır. Aşık Veysel, bilge bir insandır. Onu iyi tanımalıyız. Çocukların Aşık Veysel'i öğrenmesi gerekir. Bize vermek istediği mesajları çok iyi anlamalıyız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, spora, kültüre sahip çıkan bir anlayıştayız. Bu heykele hem anarak hem de Aşık Veysel'i öğrenerek herkes sahip çıkacaktır. Yiğit Mahallesi'nin güzel insanlarına onun heykelini, bilgeliğini, aşıklığını ve sazından çıkan nağmeleri emanet ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Veysel'in dediği gibi dostların hep onu hatırlayacağını ifade etti. Dostlar onu hatırlasın diye emek veren başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere herkese teşekkür eden Pala, anıtın hayırlı olmasını diledi.

Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer, dedesinin vefatından önce son şiirinde "Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın" dediğini hatırlattı. Türkiye'de ve dünyada Aşık Veysel'i çok fazla seven insan olduğunu belirten Süzer, Başkan Mustafa Bozbey'in de Aşık Veysel'i sevdiğini bildiğini ifade ederek anıtın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların adından Aşık Veysel anıtı, Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Aşık Veysel Anıtı Açıldı - Son Dakika

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