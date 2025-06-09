Bursa'da asırlık köfteli çorba geleneği, yaşatılmaya devam ediyor. Yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, 80 yıl aradan sonra yaşatılan geleneğin 7'incisi gerçekleşti.

Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için yaklaşık 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu alana geldi.

Yaklaşık 80 yıl önce devlet erkanı tarafından yapılan anma etkinliklerini 7 yıldır bir fiil gerçekleştirdiklerini belirten Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği 1920'li yıllarda durmuştu. 2019 yılında Vatan Sevdalıları Platformu olarak başlattık. Bu yıl 7'ncısını düzenliyoruz. Abdal Mehmet Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri'nden köfteli çorba bulmasını istiyor. Bulamayınca geri dönüyor. Abdal Mehmet Hazretleri, yerden aldığı çamuru köfte şekline getirip sade çorbanın içine atıyor. Bir süre sonra bu çamurlar köfteye dönüşüyor. O günden beri köfteli çorba şenliği her sene Kurban Bayramı'nın 2. veya 4. günü oluyor. Bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Her sene kalabalık giderek artıyor. Bu sene yaklaşık 5 bin kişiye çorba ikramımız oldu" diye konuştu.

Köfteli çorba ikramının bu sene 6'ncısının yapıldığını belirten Vatan Sevdalıları Platformu üyesi Necip Şen, "İnşallah bunu bizden sonraki nesilde devam ettirir. Osmanlı döneminde 500 yıl devam etmiş olan bir gelenek. Bunu başlatmak 6 sene önce bize nasip oldu. İnşallah bundan sonrada devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Bursa'nın çeşitli ilçelerinden gelenler vatandaşlar ise, "Böyle bir geleneğin yaşatılması çok güzel. Ecdadımızın izinden gitmek bizler için önemli. Osmanlı hafızasını güncellemenin ve onların torunları olarak böyle programlarda yer almak çok güzel. 80 yıl ara verilmiş bu etkinliğin yaşatılması çok önemli" diye konuştu. - BURSA