Bursalılar Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde camilere akın etti.
Berat Kandili dolayısıyla başta Ulu Cami olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası yapılan dualarla birlikte camilerdeki programlar son buldu. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
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