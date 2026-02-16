Büyükşehir\'den arıcılara kovan desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, daha kaliteli üretim ve pazarlama imkanlarıyla çiftçinin daha çok kazanması amacıyla, 616 üreticiye toplam 3 bin 400 adet kovan teslim etti.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle çiftçilere mazot, damla sulama borusu, sıvı gübre, fide, fidan, makine ve ekipman gibi birçok alanda katkı veren Büyükşehir Belediyesi, tarımsal desteklerini artırarak sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arıcılığıyla 'Boş Arı Kovanı Desteği Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üretime katkı sunan önemli bir adım daha atmış oldu.

Hedef, tarımı güçlendirmek

Nilüfer ilçesinde gerçekleşen dağıtım töreninle konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmak ve üreticilerin emeğine katkı sunmak amacıyla önemli bir destek projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bilimsel araştırmalara göre dünyadaki yaşam döngüsünde arıların önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda tarımı güçlendiren, geliştiren ve üretimi destekleyen uygulamaları artırmayı temel hedefleri arasında gördüklerini ifade etti.

Yangından etkilenen üreticinin yaralarını sarılıyor

Üretimi ayakta tutan bir kırsal yapının dirençli ve örnek bir Bursa'nın temeli olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 'Boş Arı Kovanı Desteği Projesi' ile orman yangınlarından etkilenen üreticilerimizin yaralarını sarmayı hedefliyoruz. Arıcılık faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamayı, üretim maliyetlerini azaltmayı, kırsal ekonomiyi daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bilimsel veriler ışığında hazırladığımız proje kapsamında Bursamızda arıcılıkla uğraşan üreticilerimiz başta olmak üzere toplam 616 üreticimizi destekledik. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz toplam kovan sayımız ise 3 bin 400'e ulaştı" dedi.

Örnek gösterilecek destek modeli

Desteğin sembolik ve sınırlı sayıda olmadığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, üretime gerçek katkı sağlayan, örnek gösterilebilecek bir destek modeli olduğunun altını çizdi. Arıcılığın ekolojik dengeyi koruyan, tarımsal verimliliği artıran ve doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan çok önemli bir faaliyet olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Proje kapsamında geçtiğimiz yaz yaşanan yangınlardan etkilenen üreticilerimize, yüzde 75 hibe ile 20'şer adet kovan desteği sağladık. Diğer üreticilerimize de yüzde 50 hibe ile 5'er adet kovan desteği veriyoruz" diye konuştu.

"Tarımda bir çok desteği sürdürülebilir hale getirdik"

Nilüfer ilçesinde 45 üreticiye destek sağladıklarını, 42 üreticiye kişi başı 5 adet olmak üzere toplam 210 adet, yangından etkilenen 3 üreticiye ise toplam 60 adet kovan desteği verdiklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, toplam 270 adet kovanı üreticilerle buluştururken, yaklaşık 300 bin liralık destek sağlamış olduklarını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda, hayvancılıkta, arıcılıkta, kooperatifleşmede, kadın üretiminde ve girişimcilikte üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Tarımda birçok desteği sürdürülebilir hale getirdik. Daha önce çiftçimizin hayal bile edemediği birçok desteği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Üreticiye vereceğimiz destek, halkımızın pazardan ürünü daha ucuza alması demektir. Kovanlarını teslim alan tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı, sağlıklı ve verimli bir üretim sezonu diliyorum" dedi.

Verilen destekten büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen üreticiler, projeyle bölgedeki arıcılığın da canlanacağını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve belediye yöneticileri tarafından üreticilere kovanları teslim edildi. - BURSA