Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu

16.08.2022 10:31
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık ve kilo durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet, sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 gündür tedavisine devam edilen Cem Muhammet A., dün akşam taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olup, hedeflenen kiloya ulaşan Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika
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