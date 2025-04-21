Bursa\'da Doğalgaz Kaçağı Paniği

Bursa'da anaokulu önündeki sokaktaki altyapı çalışması esnasında, patlayan doğalgaz borusu herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Anaokulunun önündeki alt yapı çalışması sırasında Bursagaz borusu, iş makinesi tarafından hasar aldı. Asfaltı kesen iş makinesi, gaz kaçağı sebebiyle acilen muhtemel bir kıvılcım oluşmaması için durduruldu. Gazdan etkilenen işçilerin, elleriyle ağızlarını kapatarak çevredeki vatandaşları uyarması dikkatlerden kaçmadı.

İhbar üzerine hareket geçen doğalgaz ekipleri gelene kadar mahallelinin yüreği ağzına geldi. Olayın tam anaokulu önünde yaşanması ise, büyük paniğe yol açtı.

Ekipler gelene kadar mahallede yaşanan tedirginlik ise saniye saniye böyle görüntülendi. Bursagaz ekiplerinin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar, "Biri sigara içse, mahalle havaya uçardı. Bu kadar amatörlük olur mu?" diye tepki gösterdi. - BURSA