Bursa\'da Dronlu Trafik Denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Bursa İl Jandarma komutanlığı trafik timleri, Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde dron destekli havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Osmangazi- Orhaneli yolu ile Orhangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda, 427 araç ve 704 şahıs sorgusu yapıldı. Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 4 araç sürücüsü ve 4 araç trafikten men edilerek idari para cezası uygulandı.

Yakalama kaydı bulunan 1 araç yakalanarak yediemin otoparkına çektirildi. - BURSA