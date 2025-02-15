Bursa'da Edebiyat Severlere Dergi Buluşmaları - Son Dakika
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Bursa'da Edebiyat Severlere Dergi Buluşmaları

Bursa\'da Edebiyat Severlere Dergi Buluşmaları

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Türk edebiyatına katkıda bulunan dergilerin yöneticilerini bir araya getiriyor. İlk buluşmada Kardeş Kalemler ve Bizim Külliye dergilerinin temsilcileri konuştu.

15.02.2025 15:48  Güncelleme: 15:56
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Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Türk edebiyatı ve düşünce hayatının önemli dergilerinin yöneticilerini Yıldırımlılarla buluşturuyor.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen dergi buluşmalarının ilk konukları Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayınlanan Kardeş Kalemler Dergisi Editörü Osman Çeviksoy ve Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nazım Payam oldu. Türk dergiciliğinin çok köklü bir geçmiş ve birikime sahip olduğunu aktaran Çeviksoy, "Kardeş Kalemler, bu birikimin üstüne inşa edilmiş kökleri, Bosna'dan Kosova'dan Doğu Türkistan'a Sibirya'ya, Kırım'dan Türkmeneli'ne uzanan kardeşliğimizi pekiştirmek amacıyla 18 yıldır yayınlanıyor. Bu amaçla bugüne kadar Türk halkları başta olmak üzere Avrasya coğrafyasından 63 ülkeden 2 bin 254 şair, yazar, araştırmacı ve çevirmenin eserlerini yayınladık" dedi.

Bizim Külliye'nin Türk kültüründe, edebiyat, sanat ve fikir hayatında üzerine düşen görevi sevgiyle yerine getirmeye çalıştığını aktaran Payam ise "Bizim Külliye halkın benimsediği Türkçeyi kabullenip kullanmaya, Türk Dil Kurumu'nun önerdiği imla ile yazmaya gayret etmektedir" diye konuştu. Toplamda 7 hafta sürecek buluşmalarınbu haftaki konukları ise Olağan Hikaye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yunus Emre Özsaray ve Okur Dergisi Editörü Yusuf Temizcan olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Edebiyat Severlere Dergi Buluşmaları - Son Dakika

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