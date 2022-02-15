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Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti - Son Dakika

Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti

15.02.2022 11:38
Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti

Bursa'da fenalaşan yaşlı adamı Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri evine bıraktı.

Bursa'da fenalaşan yaşlı adamı Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri evine bıraktı.

Bursa Cumhuriyet Caddesi'nde birden fenalaşan 78 yaşındaki Servet Küçük'ü görenler 112 acil servisini aradı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan ve kendine gelen Servet Küçük'ün imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

Yaşlı adamı zabıta aracı ile evine bırakan personel bu davranışı ile takdir topladı. Evine bırakılan Servet Küçük, zabıta ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti
Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti
Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi, Zabıta, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti - Son Dakika


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