Bursa\'da Gençler Bin Kişilik İftar Verdi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zafer ve Namıkkemal Mahallesinde oturan gençler, bin kişilik iftar verdi.

Zafer ve Namıkkemal Mahallelerinde oturan yaklaşık 110 genç, Ramazan öncesi mahalle sakinlerine iftar vermek için harekete geçti. Bir yemek firması ile görüşen gençler, bir yandan da para toplamaya başladı. Belediyelerin, belediye bakan adayların ve siyasilerin "iftar yemeklerinin bedelini biz karşılayalım" önerisini geri çeviren gençler önce 500 kişilik bir yemek organize etmeyi düşündü. Ancak beklediklerinden fazla ilgi gören ve ciddi manada para toplayan gençler, sayı sınırlamasını kaldırma kararı aldı.

Gençlerin bu hareketini destekleyen pek çok kişi, organizasyona destek verdi. İftarın bin kişilik olacağının kesinleşmesinin ardından bu kez gençler Bursa Valiliği'ne başvurarak Hal Caddesi'nin iftar saati için kapatılması için izin istedi. İznin ardından gençler masaları kurup, iftariyelikleri ve suları masalara yerleştirdi. İftar saatinin yaklaşması ve mahalle sakinlerinin sofraya oturmasıyla birlikte gençler yine el birliği ile yemekleri dağıtmaya başladı. İftar topunun patlaması ve okunan ezanın ardından Zafer ve Namıkkemal Mahallesi sakinleri hep birlikte büyük bir neşe içinde iftarını açtı.

İftarın ardından mahalle sakinleri erkekler yine toplu bir şekilde Zafer Camii'ne giderek namaz kıldı. Mahalle sakinleri, iftarın ardından etrafı toplayıp, masa ve sandalyeleri yolun kenarına çekip yolu temizledi. Birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğu organizasyonu büyük bir başarıyla atlatmanın mutluluğunu yaşayan gençler, "Çok şükür organizasyonu alnımızın akıyla atlattık. İlk yılımızda bin kişiye iftar verdik. Seneye inşallah 5 bin kişilik bir iftar sofrası kuracağız" dediler. - BURSA