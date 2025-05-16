Bursa'da Gürültü Kirliliğiyle Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Gürültü Kirliliğiyle Mücadele Devam Ediyor

Bursa\'da Gürültü Kirliliğiyle Mücadele Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gürültü düzeyini kontrol altında tutmak ve yaşam kalitesini artırmak için 'Bursa Gürültü Eylem Planları' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Gürültü haritaları ile gürültü kirliliğiyle mücadele amacı güdülüyor.

16.05.2025 10:01  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki gürültü düzeyini kontrol altında tutmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla 'Bursa Gürültü Eylem Planları' kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa'da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Gürültü Eylem Planı Raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kurumlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda altı ayda bir eylem planı raporunun ilerleme durumu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından 'Bursa Gürültü Eylem Planları' kapsamında düzenlenen teknik değerlendirme ve koordinasyon toplantılarında, kurum içi birimlere ve diğer kamu kurumlarına çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kurum içi ve ilçe belediyeleri, emniyet müdürlüğü, ilçe zabıta birimleri ve diğer kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantılarda birim temsilcilerine, kentin farklı bölgelerindeki gürültü seviyelerinin detaylı bir şekilde analiz edilmiş halini sunan stratejik gürültü haritaları anlatıldı. Toplantılarda, özellikle yaz aylarında yaşam kalitesinin düşmesine neden olan yoğun gürültü alanları, ortak yürütülecek çalışmalar, gürültüden en çok etkilenen bölgelerdeki halk sağlığı riskleri, okul, hastane gibi hassas alanların yakınında belirlenen yüksek gürültü seviyeleri ele alındı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Alper Makam, Gürültü Eylem Planı Raporu doğrultusunda işlemlerin aralıksız sürdürüldüğünü, 6 ayda bir de kurum içi ve kurum dışı ilgili makamlara çalışmaların aktarıldığını belirtti. Stratejik gürültü haritalarının, gürültü kirliliğiyle mücadele ederken, hangi alanlarda daha fazla müdahale yapılması gerektiğini belirlemek için önemli bir araç olduğunu ifade eden Makam, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatları doğrultusunda gürültü kirliliğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Gürültü görünmez bir tehlikedir. Gürültü haritaları ise bu görünmeyeni görünür kılar. Yapmış olduğumuz toplantıların sonucunda, çevresel gürültü kirliliğiyle mücadelede kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevcut eylem planlarının kararlı bir şekilde uygulanmasını amaçlamaktayız. Aynı zamanda kentimizde belirlenen 8 adet sessiz alanın da korunmasına yönelik stratejileri değerlendirmekteyiz. Sağlıklı ve huzurlu bir Bursa için tüm paydaşlar sorumluluklarını yerine getirerek gürültü kirliliğiyle etkin bir şekilde mücadele edecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Gürültü Kirliliğiyle Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

11:10
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:47:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Gürültü Kirliliğiyle Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.