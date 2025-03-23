Bursa'da İmamoğlu Protestosuna Polis Müdahalesi

(BURSA) - Bursa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için eski stadyumdan Heykel'e yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir araya gelen vatandaşlar eski stadyumdan Heykel'e yürümek istedi. Polis uyarıların ardından TOMA ile su sıkarak yurttaşlara müdahale etti. 2 kişinin polis tarafından alındığı belirtilirken gözaltına alınıp alınmadığına dair net bir bilgi verilmedi.