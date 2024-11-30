Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi - Son Dakika
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Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi

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Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyrukta kapılar açılınca vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar yaşanan izdiham sonrası ezilirken, bazıları da ayağından çıkan terliği bile umursamadı. İlginç anlar kameralar tarafından görüntülendi.

30.11.2024 13:47  Güncelleme: 14:41
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Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında ürünler yarı fiyatına inince vatandaşlar birbirini ezdi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel fiyatları yarı yarıya indirince, açılış için sabahın erken saatlerinde bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı izdihama dönüştü.

"BU KAMPANYALAR TERLİĞİ UNUTTURUR"

Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kampanyalar terliği unutturur" diye seslendi. Neyse ki yaşanan izdihamda ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.

Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham

"BÖYLESİNİ BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, "Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi - Son Dakika

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