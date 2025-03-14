Bursa\'da Muhtarlarla Afet Öncesi İstişare Toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalli idarenin en önemli birimlerinden olan muhtarlarla bir araya gelerek afet öncesi önlem çalışmaları, mahalle afet konteynerleri ve mahalle afet gönüllüleri konularında istişarelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen muhtarla istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, AKOM'un kurulmasının ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kentte güç birliğine çok önem verdiğini belirten Fatih Işık, "Mahalli idarenin en önemli birimlerinden olan muhtarlarımızla bir araya gelerek 1. grup istişare toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda, afet öncesi önlem çalışmaları, mahalle afet konteynerleri ve mahalle afet gönüllüleri konularında istişarelerde bulunduk. İstişare toplantılarımızı muhtarlarımızla gerçekleştirerek afet öncesi çalışmalarımızda birlikte yol kat edeceğiz" dedi. - BURSA