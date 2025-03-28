Bursa'da Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bulvar, Eylül 2024'te yapılmaya başlanacak ve Nisan 2024'te tamamlanması hedefleniyor. Başkan Bozbey, bulvarın Bursa'nın gözde alanlarından biri olacağını belirtti.

28.03.2025 12:21  Güncelleme: 12:23
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Naim Süleymanoğlu Bulvarı Bursa'ya örnek olacak

BURSA - Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinde yer alan Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, yapımın tamamlanmasının ardından örnek bir bulvar ortaya çıkacağını söyledi.

Bursa'da yaşam kalitesini artırmak adına pek çok alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi'nde yer alan, Temmuz 2024 tarihinde Meclis kararı ile Büyükşehir Belediyesi ana arter listesine dahil olan ve Eylül 2024'te yapım çalışmalarına başlanan Naim Süleymanoğlu Bulvarı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla gün yüzüne çıkıyor. 1600 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan yol, 2 şerit araç yolu, 1 şerit araç parklanma cebi, koruma bandı, bisiklet yolu, yaya yolu ve orta refüj olarak projelendirildi. Şu ana kadar 60 bin metreküp kazı, 50 bin metreküp dolgu ve 3 bin ton asfalt kullanılırken, 39 aydınlatma direği ve 70 adet led aydınlatma armatürü imalatı tamamlandı. Asfaltlama çalışmasının ardından bulvar boyunca 20 bin metrekare bordür, 20 bin metrekare parke ve 2 bin metreküp beton kullanılması planlanıyor. Bulvarın, Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki Ulaşım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Murat Kütükçü ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet ederek görüşlerini dinleyen Başkan Bozbey, Ramazan Bayramı'na kadar asfaltlama işinin tamamlanacağını açıkladı. Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nın Bursa'nın gözde alanlarından biri haline geleceğini vurgulayan Başkan Bozbey, "Temmuz ayında Nilüfer Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Naim Süleymanoğlu Bulvarı, bölgenin merkezi konumunda bulunuyor. Nisan ayının sonuna kadar bulvarın tamamlanmasını planlıyoruz. Bayrama kadar da asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Ardından tretuvar çalışmalarını yaparak örnek bir bulvar haline getireceğiz. Bu bulvarın aynısını, aynı anlayışı bundan böyle Bursa'nın tüm bulvarlarında uygulamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Naim Süleymanoğlu Bulvarı'nda Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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