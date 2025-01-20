Bursa'da Narkotik Eğitimine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Narkotik Eğitimine Yoğun İlgi

Geniş Video İzle

Bursa'da polis, uyuşturucu ile mücadelede 431 bin kişiye eğitim vererek önemli bir başarı sağladı.

20.01.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narkotikle mücadele bir yılda 400 binden fazla kişiye eğitim verildi

Bursa'da uyuşturucuyla mücadelede çerçevesinde polis ekipleri bin ayrı etkinlikte 400 binin üzerinde kişiye eğitim verdi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bir yılda bin 35 ayrı faaliyetle birlikte 431 bin 912 vatandaşa ulaştı. Kentin farklı noktalarında eğitim veren ekipler, ailelere bilinç katan çalışmalara imza atarken, gençlerinde uyuşturucu tuzağına düşmemesi adına seminer vermeye devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği iştirakleriyle, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" "Gençlik Modülü" "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Modülü" eğitim faaliyetlerinin yanı sıra "UYUMA" ve "WhatsApp Narkotem İhbar Hattı" projelerinin tanıtımı çerçevesinde, okullar, halk eğitim merkezleri, Kur-an kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, fuar alanları, festival-konser alanları, üniversite kampüsleri, yol uygulamaları, parklar ve şehrin muhtelif noktalarında bin 35 ayrı faaliyet düzenledi. İl genelinde sahada çalışmalar sürdüren ekipler, 1 yılda 431 bin 912 gibi ulaştı. Çalışmalara devam eden ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmaların hız kesmeyeceğinin de altını çizdi.

Bursa\'da Narkotik Eğitimine Yoğun İlgi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Narkotik Eğitimine Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Narkotik Eğitimine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.