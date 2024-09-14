Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altında

Ormanlık alanda yangın
BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 2 helikopter ve 17 araç 44 personelle müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy- Çağlayan mevki arasındaki ormanlık başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 2 helikopter ve 17 araç 44 personel hem havadan hem de karadan müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alındı.
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