Bursa'da Pazarcı Çilekleri Çöpe Döktü - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Pazarcı Çilekleri Çöpe Döktü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir pazarcı, satamadığı çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöpe döktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki topladı. Çilek fiyatlarının düşmemesinin nedeni de böylece ortaya çıktı.

06.06.2024 11:18
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Bursa'da bir pazarcı, satamadığı çilekleri vatandaşa dağıtmak yerine çöpe döktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda çileklerini satamayan bir pazarcı, duruma sinirlendi. Kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döküp israf eden pazarcıyı gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Pazarcı Çilekleri Çöpe Döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Pazarcı Çilekleri Çöpe Döktü - Son Dakika
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