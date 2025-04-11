Bursa\'da şehit polisler için hatim

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıldönümünde, ülkenin huzur ve güvenliği için şehit olan polisler ve ebediyete intikal eden devlet görevlileri unutulmadı. Bursa'da okunan hatimler duası yapılarak, tüm şehitler ve vefat eden teşkilat mensupları için bağışlandı.

Bursa Muradiye Camii'nde Cuma Namazı öncesinde okunan Hatmi Şerifler için dua programı düzenlendi. Camii İmamı Muhammet Lütfi Taşçı tarafından, başta görevi başında şehit olmuş polisler olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Duaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kurum ve kuruluşların müdürleri ile camii cemaati eşlik etti. - BURSA