Bursa'da Su Kesintileri

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BUSKİ, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde altyapı çalışmaları sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 27 Kasım 2024 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 1. Meydan sokak, Ordu Sokak, Yerleşen Sokak, 1. Geniş Sokak, Galata Sokak, 2. Madenci Sokak, Meyveli Sokak, 4. Kalfa Sokak, 3. Gönül Sokak, 4. Zümrüt Sokak, Kafadarlar Sokak, ve Mimar Sinan Bulvarı arasında kalan bölge ve civarında 28 Kasım 2024 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir." - BURSA