Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında 01 Ağustos 2025 (CUMA) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA