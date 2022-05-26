Bursa Karacabey Gölecik Barajı çalışmaları devam ediyor. Barajın tamamlanması ile birlikte Türkiye ekonomisine yıllık 158 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Milli ekonomiye 158 milyon 957 bin 859 TL katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 158 milyon 957 bin 859 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır" dedi.

Gölecik Barajı'nda çalışmalar devam etmekte olup, bu çerçevede şimdiye kadar yaklaşık 48 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek; 45,90 metre kotuna kadar gövde dolgusu tamamlanmıştır. Ayrıca eş zamanlı olarak; Su Alma Yapısı imalatına da devam edilmektedir. - BURSA