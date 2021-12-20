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Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi - Son Dakika

Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi

20.12.2021 13:21
Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi gönüllüleri tarafından kurulan Türk Halk Müziği korosu konser verdi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi gönüllüleri tarafından kurulan Türk Halk Müziği korosu konser verdi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Merinos AKKM'de konser düzenledi. Programa Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, AK Parti İl Yöneticisi Nurettin Özbağkıran, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, belediye bürokratları ve engelli STK'larının temsilcileri katıldı. Gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hem sesli hem de işaret diliyle okunmasıyla başladı. Açılışın ardından 18 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve 45 kişiden oluşan Türk Halk Müziği ekibi sahne aldı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının da enstrümanlarıyla yer aldığı gecede engelliler eğlendi.

Programda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, faaliyeti gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Orhan, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Ancak hiçbir şeyin insana engel olmayacağını, Engelliler Meclisi gösteriyor. Aslında gönüllerde engel olmamalı. Bu çalışmalar Bursa ve Türkiye'ye örnek olacaktır" dedi.

Programın sonunda protokol mensupları tarafından koro şefi Kemal Kamalı, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Türk İşaret Dili Kursu hocası Emine Biçim ve kuaför Pelin Nalcı Menteş'e çiçek ve plaket takdim edildi. - BURSA

Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi
Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi
Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi

Türk Halk Müziği, Kent Konseyi, Konser, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Kent Konseyi'nden engellilere moral gecesi - Son Dakika


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