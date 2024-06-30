Bursa Nilüfer'de Orman Yangını Çıktı

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ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı'da orman yangını çıktı. Bursa Valiliği, yangına müdahale edildiğini belirtti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı'da henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından Uludağ Üniversitesi de etkilenirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Nilüfer İlçesi Yolçatı mahallesinde meydana gelen orman yangınına müdahalemiz devam ediyor. Söz konusu yangına ekiplerimiz süratle müdahale ederken vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber olduk. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."