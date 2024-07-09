Bursa\'nın 2025-2029 Stratejik Plan Çalışmaları Devam Ediyor

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Bursa'nın yol haritasını belirleyecek olan 2025-2029 stratejik plan çalışmalarını katılımcı bir anlayışla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve düşüncelerini almaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 17 ilçeyi ziyaret ederek başlattığı Bursa'nın 2025-2029 stratejik plan çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Belediye personeline yönelik verilen eğitimlerle çalışma ekipleri oluşturulurken, belediye içindeki mevcut durumun analizi de devam ediyor. Temmuz ayının ilk haftasında ise üst yöneticilerden oluşan 'Strateji Geliştirme Kurulu' ve şube müdürlerine yönelik çeşitli eğitimler düzenlendi. Haziran ayında kamu kurumları ve STK'lara yönelik başlatılan anket çalışmasına da 320 kurum katılarak görüşlerini paylaştı. Bu çalışmanın ardından vatandaşların görüşlerini almak amacıyla düzenlenen anket (www.bursa.bel.tr/anket) 16 Temmuz'a kadar sürecek.

Stratejik plan çalışmaları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 gün boyunca sürecek olan dış paydaş toplantılarıyla devam ediyor. 9 Temmuz Salı gününden başlayıp 12 Temmuz Cuma gününe kadar yarım günlük oturumlarla devam edecek olan toplantılarda, stratejik planın başarısının ve sürdürülebilirliğinin arttırılması hedefleniyor.

Kamu kurumlarından ilçe belediyelerine, sivil toplum kuruluşlarından Büyükşehir Belediyesi birimlerine kadar toplumun tüm kesimlerinden katılımcıların yer aldığı toplantıda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar özetlenerek bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Stratejik Yönetim Şube Müdürü İbrahim Ay ise yapılan anketlerin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Ardından Prof. Dr. Mehmet Barca'nın moderatörlüğünde katılımcılara sorular sorularak paydaş görüşleri alındı.

4 günlük programda, çevre, katılımcılık-yönetişim, kent ekonomisi, kültür-spor, planlama-afet, sosyal-sağlık ve ulaşım odak alanlarında stratejik plan çalışmalarında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar paylaşılacak.

Toplantılarda öncelikli olarak kamu kurumları ve STK'ların görüşlerini paylaştığı anket sonuçları ile online olarak devam etmekte olan vatandaş anketinin kısmi sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Odak alan gruplarında paydaşların ihtiyaç ve beklentileri tespit edilecek. Dış paydaşların katılımıyla yeni fikirlerin oluşmasına imkan sağlanarak kurumun yenilikçi çözümler geliştirmesine yardımcı olunacak. - BURSA