Bursa'da sokak sokak gezen tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Gece kulübüne giderek vatandaşları uyaran tebliğciler, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde farklı noktalarında vatandaşları bilgilendiren tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı.
Gece kulübündeki insanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.
Son Dakika › Yerel › Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)