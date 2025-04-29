Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler - Son Dakika
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Yerel

Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tebliğci olarak bilinen kişiler, bir gece kulübüne gidip ellerinde mikrofonla vaaz verdi. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.04.2025 14:54
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Bursa'da sokak sokak gezen tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Gece kulübüne giderek vatandaşları uyaran tebliğciler, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

TEBLİĞCİLER, GECE KULÜBÜNE GİTTİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde farklı noktalarında vatandaşları bilgilendiren tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı.

SAHNEDE VAAZ VERDİLER

Gece kulübündeki insanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.

Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • niyaziergisi:
    Allah cc. razı olsun rabbim sayılarını çoğaltsın. 44 11 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    mevlam sizlerden razı olsun.laik sistemde işlenen her suçun Müslümana ithaf edildiği bir ortamda insanları Müslümanca Allah i hatirlatmak söylemek ne güzel 27 12 Yanıtla
  • mert çelik:
    din iman namaz kılanın bile umrunda değilki,ya varsa diye namaz kılıyor mıllet 3 8 Yanıtla
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