Tekneler denizde değil depoda yüzdü - Son Dakika
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Tekneler denizde değil depoda yüzdü

15.08.2022 13:20
Tekneler denizde değil depoda yüzdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, depoları göle çevirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, depoları göle çevirdi. Şiddetli yağmurdan etkilenmesin diye depolara çekilen tekneler, denizde olmasa da depoda yüzdü.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağmur, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Metrekareye 20 kilogram yağmur yağdığı Mudanya'da depolardaki tekneler ise, yüzmeye başladı. Vatandaşların önceden korumak için depolara çektiği tekneler, yağmurdan nasibini aldı. Göle dönen depodaki kayıklar, yavaş yavaş hareket etmeye başladı.

Tekne sahiplerinin erken fark etmesi üzerine depolardaki sular boşaltılarak, teknelerin sağa sola çarparak zarar görmesi engellenmiş oldu.

Ayrıca, şehir merkezinde de etkili olan yağmurdan nasibini alanlar oldu. Küçük Sanayi Dökümcüler Sitesinde ilerlemek isteyen araç sulara gömüldü. İçerisindeki vatandaşların inerek aracı iteklemesiyle aracın içine dolan sular yavaş yavaş boşaldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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