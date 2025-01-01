Bursalılar 2025'i Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursalılar 2025'i Coşkuyla Karşıladı

Bursalılar 2025\'i Coşkuyla Karşıladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Yeni Yıl Meydanı' etkinliğinde binlerce Bursalı, eğlenceli aktiviteler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla girdi.

01.01.2025 01:14  Güncelleme: 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nı dolduran binlerce Bursalı, birbirinden renkli etkinlikler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla girdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', 13 Aralık tarihinden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapan Yeni Yıl Meydanı, 2024'ün son gününde de Bursalıların buluşma mekanı oldu. 2025'i karşılamak üzere Yeni Yıl Meydanı'na gelen binlerce Bursalı, gün boyu keyifli etkinlikler ve DJ performanslarıyla unutulmaz bir gün geçirdi. Alanda yapılan yarışmalarla keyifli anlar geçiren vatandaşlar, Can Kazaz konseriyle müziğe doydu. Konserin ardından alanı dolduranlar Mert Erciyas'ın müthiş performansıyla doyasıya eğlendi. 2024'ün son saniyelerine kadar meydanda yılbaşı coşkusunu yaşayan Bursalılar, yeni yıla geri sayım yaparak havai fişek gösterileri eşliğinde girdi. Yeni yılın büyüleyici atmosferini hep birlikte yaşayan vatandaşlar, 2025'in herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalılar 2025'i Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bursalılar 2025'i Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.