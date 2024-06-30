Burulaş ailesi piknikte buluştu - Son Dakika
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Burulaş ailesi piknikte buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş, çalışanların motivasyonunu arttırmak ve kurum aidiyetini güçlendirmek amacıyla piknik düzenledi. Renkli anların yaşandığı piknikte, Burulaş personeli keyifli bir gün geçirdi.

30.06.2024 15:58
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Burulaş ailesi piknikte buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş, çalışanların motivasyonunu arttırmak ve kurum aidiyetini güçlendirmek amacıyla piknik düzenledi. Renkli anların yaşandığı piknikte, Burulaş personeli keyifli bir gün geçirdi.

Otobüs toplu taşıma, raylı sistemler, otopark işletmesi, terminal işletmesi, BUDO deniz otobüsleri işletmesi, BBBUS şehirlerarası otobüs taşımacılığı alanlarında hem Bursalılara hem de kente gelen misafirlere önemli hizmetler sunan Burulaş, tüm çalışanlarını piknikte buluşturdu. Kestel Yeşilvadi Piknik Alanı'ndaki programa, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, Burkent Genel Müdürü İnan Keser, kurum yöneticileri, çalışanlar ve aileleri katıldı. Kurum aidiyetinin güçlendirilmesi ve iş motivasyonunun arttırılması amacıyla düzenlenen piknikte, Burulaş çalışanları hem doyasıya eğlendi hem de aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, çeşitli gösterilerle unutulmaz dakikalar yaşadı. Grup Nefes'in seslendirdiği türkülere ise personel halay çekerek eşlik etti.

"Arkadaşlarımızla gülümsetmeye devam"

Piknik organizasyonuna telefonla bağlanarak personele seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Burulaş ailesi, yapacağı hizmetlerle bundan sonra vatandaşları memnun edecektir. Bunu yapacak nitelikli arkadaşlarımız da bulunuyor. Bundan sonra Burulaş'ın hizmetleri Bursa'da çok farklı ve çok iyi konuşulacaktır. Gülümseten hizmetlerinizle Bursalıların keyifli yolculuk yapmasını sağlayacaksınız. Etkinliğe katılan herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Bir günde biz onları memnun edelim"

Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, düzenledikleri etkinlikte motivasyon ve aile bağlarının kuvvetlenmesini amaçladıklarını belirtti. Burulaş'ın büyük bir aile olduğunu ifade eden Beşli, "Yıl boyunca personelimiz Bursalıları bir yerden bir yere ulaştırmak için çabalıyor. Bir günde biz onları memnun edelim istedik. Ayın çalışanını ödüllendireceğimiz uygulamayı da devreye aldık. Yılın çalışanını da belirleyip ödüllendireceğiz. Bu insanlar kamuya hizmet ediyorlar. Kimi çalışanımız bulduğu bir formülle bizleri büyük masraflardan kurtardı. Kimisi büyük bir kazayı önledi. Her bir personelimiz bizim için kıymetli. Ortaya koydukları güzellikler, kente kattıkları değerlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Piknik organizasyonunda ayın çalışanı olarak belirlenen 12 personele ödülleri, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burulaş ailesi piknikte buluştu - Son Dakika

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