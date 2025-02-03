BUÜ ve Fastinap'tan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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BUÜ ve Fastinap'tan İşbirliği Protokolü

BUÜ ve Fastinap\'tan İşbirliği Protokolü

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fastinap ile üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren protokol imzaladı.

03.02.2025 11:09
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Bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak çalışmalar yaparak üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ),bir protokole daha imza attı.

BUÜ ve Fastinap Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında işbirliği temelli özel bir protokol hayata geçirildi. İmza töreni öncesi konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, "Öğrencilerimizin bir bölümü üniversiteye hayalleriyle geliyor ancak bazılarında hedef belirleme sorunu var. Zaman içinde bu sorunu aşmaları ve kendilerine bir yol çizmeleri gerekiyor. Bunun için sadece üniversite sınırları içinde olmaları yeterli değil. Mutlaka bir yerleri görmeleri, birileriyle tanışmaları lazım. Dolayısıyla firmalarla yapılan ikili anlaşmalarla gençlerimize iyi bir rol model olmanın, onlara fırsat sunmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk hayalimizi gerçekleştiriyoruz"

Ulaşım sektöründeki bütün araç türlerinde tasarım ve mühendislik hizmetleri veren bir firma olduklarını vurgulayan Fastinap Genel Müdürü Birkan Akgül ise; "Kardeşimle beraber 10 yaşındayken kendimize bir hedef koyduk. Şimdi aradan geçen 30 yılın sonunda o çocukların hayalini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de mühendislik çözümlerinin, bilginin yerleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Aranıza katılmaktan çok memnunuz ve umarım daha büyük projelerle de başarılarımızı devam ettiririz" dedi.

Toplantıda hazır bulunan BUÜ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara da "Bursa Uludağ Üniversitesi sadece ulusal ve uluslararası yayınlarla değil, hem projelerle hem patentlerle sanayicilerimize büyük destek veren, bilimi üretimle taçlandıran sayılı üniversitelerden birisidir. Bugün imzalayacağımız protokol ile üniversite sanayi işbirliği, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceğimiz için mutluyuz. Daha çok bilim, daha çok üretim ve daha çok iş birliği çalışmaları dileyerek teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

İmza töreninde BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ile akademik ve idari personel de hazır bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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