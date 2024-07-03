Büyükçekmece Belediye Başkanı Tiflis\'te Türkiye\'yi temsil ediyor

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Gürcistan heyetinin davetiyle Tiflis'te toplandı. YBYK İzleme Komitesi üyesi ve Tiflis Belediye Başkanı Kahka Kaladze'nin ev sahipliğinde gerçekleşen izleme komitesi toplantısında Başkan Akgün'e belediye meclis üyeleri Ceren Gökçe Yatmaz ve Hilmican Demir eşlik ediyor.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne tam destek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi, Gürcistan'ın Tiflis kentinde toplantılarına başladı. 2 Temmuz tarihinde yapılan toplantıda İzleme Komitesi, Gürcistan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları içerisinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğini yineleyerek; Gürcistan toplumundaki gerginliklerden ve artan kutuplaşmadan derin endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

"Demokratik ilkelere ve insan haklarına saygı"

Venedik Komisyonu'nun eleştirel görüşlerine ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Kongre Başkanı'nın açıklamaları da hatırlatılarak şu açıklama kabul edildi; "Bu durum AB'nin Gürcistan'ın katılım prosedürünü durdurmasına yol açmıştır. Komite ayrıca göstericilere, milletvekillerine, gazetecilere ve sivil toplum aktivistlerine karşı aşırı güç kullanımı, şiddet ve sindirme kampanyalarından da büyük endişe duymaktadır. Gürcistan'ın demokratik gelişimini destekleme taahhüdünü yeniden teyit ediyor. Demokratik istikrarı baltalayan toplumun kutuplaşması ve demokratik gerilemenin açık belirtileri, ülkedeki tüm siyasi güçleri Gürcü halkının Avrupa özlemlerini yansıtan bir diyaloğa girmeye zorluyor. İzleme Komitesi, tüm vatandaşların siyasi görüşlerinden bağımsız olarak demokratik ilkelere ve insan haklarına saygı göstererek her düzeyde kamusal hayata aktif, özgür ve eşit bir şekilde katılabilecekleri bir ortam oluşturmak için elzem olduğu için böyle açık ve kapsayıcı bir siyasi diyaloğun gerçekleşmesi çağrısında bulunuyor. Bu diyaloğun Gürcistan'da demokrasiyi pekiştirmeye yönelik yenilenmiş bir taahhüde yol açacağına inanıyor."

İzleme Komitesi üyeleri, toplantı kapsamında iktidar partisi, muhalefet ve sivil toplumun ulusal ve yerel düzeydeki temsilcileriyle de bir araya geliyor. - İSTANBUL