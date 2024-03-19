Büyükçekmece\'de vatandaşlar, Çanakkale Şehitleri için yürüdü

Büyükçekmece'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümü kutlamaları kapsamında "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Büyükçekmece'de, Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl dönümü kapsamında Çanakkale Şehitleri'ni anmak için "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Mimaroba Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte vatandaşlar, ellerinde meşale ve Türk Bayrakları ile Büyükçekmece caddelerinde yürüyerek, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" sloganları attı. Dev Türk bayrağının ve dev Atatürk posterinin de açıldığı fener alayı, Çarmıklı caddesi ve Şükran Caddesinin ardından Mustafa Kemal Bulvarında sona erdi.
"Türk ulusu son neferine kadar mücadele eden ve orada yılmadan çalışan, ülkesini vatanını savunan insanlarla dolu"
Yürüyüş öncesi konuşma yapan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve rahmete kavuşan cümle Mehmetçiğimizi rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten tüm komutanlara, tüm Mehmetçiklere kadar bugün ülkesi için, vatanı için, milleti için mukaddesatı uğruna şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bugün Çanakkale'deydim. Birlik, beraberlik içinde ve yan yana yatan şehitlerimizi ziyaret ettik. Diyarbakırlı ile Üsküplünün, Halepli ile Bosnalının yan yana yattığı kardeşçe ülkesi için, vatanı için bir ve beraber olduğu toprakları ziyaret ettik. Bizler de her Çanakkale Zaferi'nde inşallah Büyükçekmece'mizden kardeşlerimizle, öğrencilerimizle bir olarak beraber olarak oradaki ruhu anlayabilmek adına Çanakkale'de olmak, Çanakkale ruhunu anlamak için orada bulunmak zorundayız. Çanakkale, dün yokluklar içinde mücadele eden atalarımızın bizlere neler ifade ettiğini net olarak gösterdi. Çanakkale'de yedi düvele karşı çarpışan, binlerce mermiye göğüs geren askerimizin ve orada yatan kardeşlerimizin ruh halini gördük. Bizler biliyoruz ki Türk ulusu son neferine kadar mücadele eden ve orada yılmadan çalışan, ülkesini, vatanını savunan insanlarla dolu" dedi.
"Gençlerimiz güçlüyse, ülkesini her alanda temsil edebiliyorsa bugün İHA'larımızı da SİHA'larımızı da Kızılelma'mızı da yapar"
Sonraki dönemlere dair görüşlerini de aktaran Erol, "Bizler biliyoruz ki gençlerimiz güçlüyse, ülkesini her alanda temsil edebiliyorsa bugün İHA'larımızı da SİHA'larımızı da Kızılelma'mızı da yapar. Bundan sonraki dönemde inşallah Türkiye Yüzyılı olacak. Birlikte nice yüzyıllara erişeceğiz diyorum. Bundan sonra da yine bir ve beraber olarak ülkemizin, bölgemizin, ilçemizin gelişmesi için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Büyükçekmece'yi bu yüzyılda hak ettiği hizmetlerle buluşturmak istiyoruz"
Seçim süreci ile ilgili de konuşan Recep Erol, "Büyükçekmece'nin 24 mahallesine hizmet etmek istiyoruz. Büyükçekmece'yi değiştirmek, geliştirmek ve dönüştürmek istiyoruz. Büyükçekmece'yi bu yüzyılda hak ettiği hizmetlerle buluşturmak istiyoruz. Büyükçekmece ilçemiz eğitimden sağlığa altyapıdan ulaşıma kadar her türlü noktada maalesef hizmet almada eksikler yaşıyor. Biz bu eksiklerin tamamını gidermek ve Büyükçekmece halkına 24 Mahallesi ile hizmet vermek istiyoruz. Büyükçekmece özelinde seçimde Cumhur ittifakı olarak öndeyiz. Cumhur İttifakı olarak bizler ne yapacağımızı düşünüyoruz. 1 Nisandan sonra projelerimizi uygulama ve Büyükçekmece'de yapılacak yatırımları eksikler tamamlamak adına elimizden geldiğinde gayret sarf edeceğiz. Projelerimizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
Yürüyüşe katılan vatandaş Sertaç Elemen, "Duygularımız çok iyi. Bu güzel, anlamlı günde bu ortamı sağladığı için değerli Recep başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükçekmece'de hemşehrileri olarak arkasındayız" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece'de vatandaşlar, Çanakkale Şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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