Büyükorhan'daki anız yangını korkuttu
BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Mazlumlar Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, yürekleri ağza getirdi.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Mazlumlar Mahallesi'nde anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, köylülerinde müdahalesi etkili oldu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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