Büyükşehir'den ihale - Son Dakika
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Büyükşehir'den ihale

16.03.2022 12:46
Büyükşehir'den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi ilçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde bulunan Günü Birlik Tesis Alanı "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satışa çıkarılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi ilçesi, Hisarcık- Erciyes Mahallesi'nde bulunan Günü Birlik Tesis Alanı "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 8899 ada, 1 parselde bulunan Günü Birlik Tesis Alanı ihalesi 22 Mart 2022 Salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye girmek isteyenler, geçici teminatları ödeyerek ihaleye katılabilecekler. İhaleyle ilgili detaylı bilgi, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden edinilebilecek. - KAYSERİ

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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