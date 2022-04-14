Büyükşehir'den Ramazan yardımı - Son Dakika
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Büyükşehir'den Ramazan yardımı

14.04.2022 11:35
Büyükşehir'den Ramazan yardımı

Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde oluşturduğu ve her konuda halkla iletişim halinde olan Derman ekipleri aracılığıyla Ramazan kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde oluşturduğu ve her konuda halkla iletişim halinde olan Derman ekipleri aracılığıyla Ramazan kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Türkiye'nin bir çok noktasında ihale yoluyla, belediye personeli dışındaki ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen Ramazan kolisi dağıtımı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin izlediği farklı bir yöntemle hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Derman ekipleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevlendirmesiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi dağıtıyor.

50 bin Ramazan kolisinin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulması öngörülürken, önümüzdeki günlerde, oluşturulan şefkat köprülerinden gelen kolilerle birlikte rakamın artması bekleniyor.

Şefkat köprüsü aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen hayırseverler sefkatkoprusu.com ve 153 çağrı merkezi aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabiliyor. - ADANA

Büyükşehir'den Ramazan yardımı
Büyükşehir'den Ramazan yardımı

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Ramazan yardımı - Son Dakika


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