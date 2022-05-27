Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not - Son Dakika
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Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not

27.05.2022 15:00
Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamaları çerçevesindeki çalışmaları bilimsel makalelerde yer bulurken, 'akıllı trafik ve sağlık' temasındaki araştırmada ise Büyükşehir, tam not alarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamaları çerçevesindeki çalışmaları bilimsel makalelerde yer bulurken, 'akıllı trafik ve sağlık' temasındaki araştırmada ise Büyükşehir, tam not alarak önemli bir başarıya imza attı.

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi'nin (SAKTAD) "Akıllı Şehirler Gerçekten Akıllı Turizm Destinasyonları mı?" başlıklı bilimsel makalesine konu olan 8 akıllı şehir uygulaması bulunan büyükşehir arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, makale içerisindeki 'akıllı trafik ve sağlık' temasında 100 tam puan alarak, ortalaması 70 olan 8 büyükşehrin üzerinde başarı kaydetti.

8 BÜYÜKŞEHİR İÇERİSİNDE TAM PUAN ALAN İKİ BELEDİYEDEN BİRİSİ KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'akıllı trafik ve sağlık' teması içerisindeki 'akıllı ulaşım (otopark planlaması vb.)', gerçek zamanlı trafik yayını' ve 'akıllı acil müdahale sistemi' başlıklarındaki üç konuda uygulama sahibi olarak akıllı şehir uygulaması bulunan aralarında İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara, Konya, Gaziantep ve Kahramanmaraş kendisi de dahil 8 büyükşehir içerisinden Antalya ile birlikte tam not alma başarısı gösterdi.

AKILLI ŞEHİRCİLİKTE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDDİALI

Bilimsel makaleye göre Kayseri, 'e ticaret sistemi' ile 'akıllı turizm yönetimi' başlıklarında da 8 büyükşehrin ortalamasının üzerinde puan alarak akıllı şehircilikte iddialı olduğunu gösterdi. Öte yandan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, akıllı aydınlatmadan, sulamaya, akıllı ulaşımdan akıllı telefon uygulamasına kadar pek çok alanda da hizmetleri hızlandıran, tasarruf sağlayan ve belediye ile teknolojiyi birbirine entegre eden çalışmalara imza attı. - KAYSERİ

Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not
Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not
Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not
Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not
Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not - Son Dakika


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