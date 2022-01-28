Üye Girişi
Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor

28.01.2022 11:22
Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği ortaklığında 2017 yılında hayata geçirilen "Sesi Görenler" adlı dijital sesli dergi 5. yaşına bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği ortaklığında 2017 yılında hayata geçirilen "Sesi Görenler" adlı dijital sesli dergi 5. yaşına bastı. Dergi 200 görme engelli vatandaşa hizmet veriyor.

Denizli'de yaşayan görme engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak adına 2017 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği işbirliğinde hayata geçirilen "Sesi Görenler" adlı dijital sesli dergi bugüne dek 51 sayı yayınlandı. Bu yıl 5 yaşına basan ve her ay düzenli olarak çıkarılan sesli dergi 200 görme engelli vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de aralıksız olarak çıkarılan Sesi Görenler dergisinde güncel haberlerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sağlık ve spor haberleri yer alıyor.

Görme engelli bireylerin önemli bir ihtiyacına cevap verildiğini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Öztürk Özkan, dijital sesli dergiyi uzun süre daha çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

'Sesi Görenler' sesli dergisi büyük bir boşluğu doldurdu

Görme engelli bireylerin daha kolay bir şekilde haber alabilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Özkan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Denizli Görme Engelliler Spor kulübü işbirliği ile görme engelli bireylerimizin daha kolay bir şekilde haber alabilmesi için çalışıyoruz. Dergimiz 5 yıllık zaman diliminde büyük bir boşluğu doldurdu. Özellikle pandeminin yaşandığı evde kal döneminde görme engelli bireylerimize sesli dergimizi ulaştırmayı başardık" diye konuştu.

Dergiyi talep eden görme engelli bireylerin Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden ücretsiz bir şekilde temin edebilecekleri ifade edildi. - DENİZLİ

Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor

YORUMLAR
500

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelli, Kent Konseyi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor - Son Dakika


Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası         
11:35
Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var         
11:32
Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta         
11:22
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:32 Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:19 Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
10:44 Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:39:21. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir görme engelli bireylere ışık olmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement